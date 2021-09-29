Mimarlar Odası’ndan terör örgütü PKK kanalına ödül!

Türkiye'ye çağ atlatacak mega projelerin her fırsatta karşısında duran, çoğu zaman amacını aşan eylem ve söylemlere taraf olan Mimarlar Odası, büyük bir skandala imza attı. Mimar Emre Madran anısına Mimarlar Odası tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen 'Basın Ödülleri' töreninde terör örgütü PKK'nın yayın organı Jin TV'ye 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' ödülü verildi. Mimarlar Odası'nın bu skandal hamlesi sadece mega projelerin değil Türkiye'nin de karşısında olduklarını gözler önüne serdi.