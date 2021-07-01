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Milyonların maaşı artıyor! Memur ve emeklinin gözü maaş zammında! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Milyonların maaşı artıyor! Memur ve emeklinin gözü maaş zammında! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
01.07.2021 16:17
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Yılın ikinci maaş zammı temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek. Milyonlarca emekliden memura, yaşlıdan engelliye varana kadar herkesin geliri zam oranı doğrultusunda artacak. Peki kim ne kadar zam alacak? Emekli ve memurun zam oranı yüzde kaç olacak? Zam hesaplaması nasıl yapılıyor? SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde kaç zam alacak? Engelli maaşlarında değişim olacak mı? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem milyonların alacağı yeni maaşları sizler için hesapladı. İşte detaylar...


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