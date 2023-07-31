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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 09:26 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 09:34

Milyonlara zam buluşması: Toplu sözleşme görüşmesinin takvimi belli oldu! İlk toplantı 1 Ağustos'ta yapılacak

Milyonlarca memur ve emeklinin zamlarını belirleyecek toplu sözleşme 1 Ağustos Salı günü başlıyor. Görüşmelerde, 2024 ile 2025 yıllarına ait mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekliyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlayacak. Ay boyunca sürecek toplu sözleşme maratonu ile memurların ve memur emeklilerinin mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Toplantıyla ilgili çalışma takvimi de belirlendi. 1 Ağustos'taki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katılacak. Sendikalar görüşmelerle ilgili tekliflerini açıklamıştı. Kamu ise 15 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılacağı toplantıda tekliflerini duyuracak.

21 Ağustos'ta yine Bakan Işıkhan'ın katılımı ile görüşme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

Toplantı takvimi şöyle:
- 1 Ağustos: İlk toplantı. Çalışma Bakanı ve sendika başkanları katılıyor.
- 2-14 Ağustos: Hizmet kollarının tekliflerinin görüşülmesi.
- 15 Ağustos: Çalışma Bakanı'nın katılımıyla kamunun teklifinin sunulması.
- 16-20 Ağustos: Müzakerelerin devamı.
- 21 Ağustos: Müzakerelerin sonuçlanması.
- 22-29 Ağustos: Hakem kurulu süreci.

3 AYLIK ZAM TEKLİFİ
2024'te artışların 3'er aylık dönemler halinde yapılmasını isteyen Memur- Sen, önümüzdeki yıl ilk 3 ayda 10 puanlık refah payı ile birlikte yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15 ve dördüncü 3 ayda yüzde 10 olmak üzere yüzde 70 zam talep ediyor. Konfederasyonun bir sonraki yıla ilişkin yani 2025'e ilişkin teklifi ise ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış... Memur-Sen'in açıkladığı taleplerden bazıları şöyle:



- 2 yılda toplam yüzde 110 oransal artış teklif ediyoruz.

- En düşük memur maaşı taleplerimize göre 2024'ün Ocak ayında 29 bin 700 lira olacak.

- Toplu sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

- 1'inci dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

- Kamu görevlilerine aylık 7.650 lira kira yardımı talep ediyoruz.

- Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4 bin 850 lira ikramiye verilmesini istiyoruz.

- Aile yardımı olarak verilen eş yardımının 2 bin, çocuk yardımının 500 liraya çıkarılmasını, bu yardımın emeklilere de verilmesini talep ediyoruz.

- Gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini istiyoruz.

- Yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak, bu arkadaşlarının genel idari hizmetler sınıfına alınmasını istiyoruz.

- Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef v. unvanlı personelin özel hizmetler tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini talep ediyoruz.

- Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.

- Görevde yükselme unvan değişikliği sınavlarının periyodik olarak yapılmasını talep ediyoruz.

- Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılmasını istiyoruz.

- Fazla çalışma, harcırah, arazi tazminatı, giyecek yardımı ve yemek yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini talep ediyoruz.

- Kamu personel sisteminin; ücret skalası, unvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek yeniden revize edilmesini istiyoruz.

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