Haberler Haber Videoları Milyarder Rus Oligark Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı Bodrum'da! Ukraynalı sporculardan 'savaşa hayır' protestosu

Milyarder Rus Oligark Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı Bodrum'da! Ukraynalı sporculardan 'savaşa hayır' protestosu

Milyarder Rus Oligark Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı Bodrum'da! Ukraynalı sporculardan 'savaşa hayır' protestosu
22.03.2022 10:52

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Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatı, dün saat 11.00 sıralarında Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına geldi. Savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Bodrum'da bulunan Ukraynalı yelken sporcuları, dün Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'My Solaris' isimli yatının ilçeye demirlemesi üzere bir bota binerek Kumbahçe açıklarına gelip, protestoda bulundu. Ukrayna bayrakları açan sporcular, savaşa hayır sloganı attı. Bir süre sonra ise bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gelerek yelken sporcularını Sahil Güvenlik Komutanlığına götürdü.

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