Milli Savunma Üniversitesi'nde dua eden asker CHP'li medyada alerji yaptı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kürsüsünde bir teğmenin mezuniyet duası yapması Cumhuriyet başta olmak üzere CHP yandaşı medyada alerji yaptı. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ise teğmenin, Milli Savunma Üniversitesi kürsüsünde ettiği duanın görüntülerinin herhangi bir törene ait olmadığını bildirdi. Bakanlık yetkilileri Cumhuriyet gazetesine yaptığı açıklamada, teğmenin kürsüde dua ettiği video görüntülerini çektikten sonra kendi ailesine gönderdiğini, görüntülerin ailesi tarafından paylaşıldığını bildirdi.