Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! SOLOTÜRK'ten İzmir'de nefes kesen görüntüler

İzmir'in kurtuluşunun 99'ncu yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikler, gökyüzünde devam etti. Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekipleri SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde coşkulu bir gösteri sundu. İşte nefes kesen o görüntüler...