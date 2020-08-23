Haberler Video Haber Videoları Milli Savunma Bakanlığı: MKEK ve Dikimevlerimizde üretilen maske sayısı 80 milyonu geçti

Milli Savunma Bakanlığı: MKEK ve Dikimevlerimizde üretilen maske sayısı 80 milyonu geçti

Milli Savunma Bakanlığı: MKEK ve Dikimevlerimizde üretilen maske sayısı 80 milyonu geçti
23.08.2020 17:39

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) ve Dikimevleri'nde üretilen maske sayısının 80 milyonu geçtiği, üretimlerin hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.


Haber Videoları