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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silahlar ele geçirildiğini duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silahlar ele geçirildiğini duyurdu
30.06.2023 17:34

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği, 1 adet doçka makineli tüfek, 1 adet 14,5 mm doçka namlusu ele geçirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silahlar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği, 1 adet doçka makineli tüfek, 1 adet 14,5 mm doçka namlusu" denildi.

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