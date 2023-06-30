Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait silahlar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bölgede gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler; 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 seyyar dipçikli piyade tüfeği, 1 adet doçka makineli tüfek, 1 adet 14,5 mm doçka namlusu" denildi.