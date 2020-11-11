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Milli Savunma Bakanlığı imza görüntülerini paylaştı: Türkiye ve Rusya Karabağ'da ortak merkez kuruyor

Milli Savunma Bakanlığı imza görüntülerini paylaştı: Türkiye ve Rusya Karabağ'da ortak merkez kuruyor
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı. Akar, "İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı. Akar, "İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.
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