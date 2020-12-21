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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika haberine göre, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir sızma girişimini daha önleyerek 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/j5vBM8e81L

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 21, 2020

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