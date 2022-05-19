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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: P.Uzm.Onb. Haydar Şenel şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: P.Uzm.Onb. Haydar Şenel şehit oldu
19.05.2022 09:12

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan P.Uzm.Onb. Haydar Şenel'in, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı harekat bölgesinde, 13 Mayıs'ta teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in, hastanede şehit olduğunu duyurdu.

MSB'DEN AÇIKLAMA
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde, 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 19 Mayıs 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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