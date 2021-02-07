Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: ASFAT'ın ürettiği "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı" tüm testleri geçti

Son dakika haberi... Savunma sanayiine ilişkin sevindiren bir haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini açıkladı.
Son dakika haberi... Savunma sanayiine ilişkin sevindiren bir haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini açıkladı.
Bağlı kuruluşumuz @MSB_ASFAT tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz #MEMATT, Ekim 2020'de Millî Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı. pic.twitter.com/cenmsNzata— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 7, 2021