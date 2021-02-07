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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: ASFAT'ın ürettiği "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı" tüm testleri geçti

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: ASFAT'ın ürettiği
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Son dakika haberi... Savunma sanayiine ilişkin sevindiren bir haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini açıkladı.


Son dakika haberi... Savunma sanayiine ilişkin sevindiren bir haber daha geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini açıkladı.

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