Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."