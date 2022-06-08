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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi
08.06.2022 17:29

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

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