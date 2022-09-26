Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan sert sözler: Ordubozanlar var

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. "Son zamanlarda yazılı ve sözlü basında Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatanlar var." ifadeleri ile Mehmetçiğe yönelik birtakım söylemlere tepkisini gösteren Bakan Akar, ordubozanlar olduğunu belirterek, "Devlete, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatanları bizim kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.