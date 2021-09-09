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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar
09.09.2021 15:12
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Rum kesiminin Atatürk kitabıyla ilgili verdiği skandal talimata tepki gösterdi. Akar, "Çarpık ve düşmanca zihniyetin bir örneği. Şiddetle reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." dedi. Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkararak hava sahasını genişletme planlarına tepki gösteren Akar, "Bunların boş hayaller olduğu görülmeli, bilinmelidir" ifadelerini kullandı.


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