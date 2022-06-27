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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İsveç ve Finlandiya’nın NATO talebine tepki: Mantık katliamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan İsveç ve Finlandiya’nın NATO talebine tepki: Mantık katliamı
27.06.2022 17:39

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği talebine ilişkin açıklama yaptı. Akar, "Yıllardan beri Türkiye olarak terörle karşı karşıyayız. Masum insanların canlarına kasteden terör belası ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Siz bizim bu somut mücadelemize katılmayacaksınız, katılmadığınız gibi teröristlere destek vereceksiniz, bunlar için güvenli ülke olacaksınız, size sığınacaklar, onlara maddi-manevi destek sağlayacaksınız, akıl vereceksiniz. Ondan sonra ‘Ben NATO’ya gireceğim.’ Niçin? ‘Bana saldırı olursa Türkiye bana yardım etsin.’ diye. NATO’ya girmenin anlamı bu. Bu konudaki bencilliğin, mantık katliamının açıkça görülmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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