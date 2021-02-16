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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Gara Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Gara Operasyonu açıklaması
16.02.2021 15:40
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Gara operasyonu ile ilgili genel görüşme yapılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündem dışı söz alarak bilgilendirme yapıyor. Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de yaptığı açıklamada, "4-5 aydır bu bölgeye odaklandık. Karadan irtibat ve destek olmadığı için diğer operasyonlardan farklıdır. Geniş bir hazırlık süreci yapılmış, harita çalışmaları yapılmış, hedeflere yönelik ayrıntılı icraatlar yapılmıştır. Hedefler özenle seçilmiş, harekatın icrasında sivil halka hassasiyet gösterilmiştir." ifadelerini kullandı.


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