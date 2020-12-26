Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar TSK komuta kademesi ile Libya'ya gitti

Son dakika haberine göre Türkiye'den Libya'ya dikkat çeken bir ziyaret gerçekleşti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti. Üst düzey görüşmeler yapması beklenen Akar ve komutanların, Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile bir araya gelmesi planlanıyor. Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, Türkiye'nin tezkere kararını uzatması üzerine skandal açıklamalarda bulunmuştu. Hafter, Türkiye'ye karşı savaşa hazır olmaları çağrısı yapmıştı. Hafter'in bu sözleri sonrası yapılan ziyaret zamanlama açısından dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile Libya'ya gitti.

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Esenboğa Havalimanı'ndan Libya'ya hareket etti.

Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El Meşri, Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüşmesi beklenen Akar ve komutanlar, daha sonra Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret ederek Mehmetçik ile de bir araya gelecek.

HAFTER'E CEVAP GİBİ ZİYARET!

Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, yine Türkiye'yi hedef alan tehditkar açıklamalarda bulundu.

Ülkede kalıcı ateşkes için anlaşmaya varılmasına rağmen huzursuzluk çıkaran Hafter, Libya'nın bağımsızlığının 69'uncu yıldönümü nedeniyle Bingazi şehrinde düzenlenen törende konuştu.

"NE GÜVENLİK NE DE BARIŞ OLACAK"

Arab News'te yer alan habere göre, bölgedeki barışın tesisi için görev yapan Türk askerlerinin varlığından rahatsız olan Hafter, "Türk ordusunun postalları toprağımızı kirlettiği sürece ne güvenlik ne de barış mümkün olacak." dedi.

"TÜRKİYE SAVAŞI SEÇTİ"

Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesine izin veren tezkerenin 2 Ocak 2021'den itibaren 18 ay uzatılmasına gönderme yapan Hafter, "Sömürgeleştiren düşmanın iki seçeneği var: Ya barışçıl bir şekilde ayrılmak ya da zorla kovulmak. Türkiye barışı reddetti ve savaşı seçti. O halde işgalciyi inanç, irade ve silahlarla kovmaya hazırlanın." ifadelerini kullandı.