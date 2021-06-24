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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terörü bitireceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Terörü bitireceğiz
24.06.2021 19:33
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile terörle mücadele harekatında önemli görevler üstlenen 8. Ana Jet Üs Komutanlığı ile 7. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Burada çok kritik mesajlar veren Akar, “Terör yuvalarına, teröristlerin barınaklarına, sığınaklarına, inlerine girildi, buralar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Bunlar neredeyse oradayız. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar terörü bitireceğiz.” dedi.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile terörle mücadele harekatında önemli görevler üstlenen 8. Ana Jet Üs Komutanlığı ile 7. Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Burada çok kritik mesajlar veren Akar, "Terör yuvalarına, teröristlerin barınaklarına, sığınaklarına, inlerine girildi, buralar başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Bunlar neredeyse oradayız. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar terörü bitireceğiz." dedi.

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