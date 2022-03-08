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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
08.03.2022 19:27

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna'da yaşananlar konuşuldu. Daha fazla can kaybı yaşanmaması ile huzur ve istikrar için bir an evvel Ukrayna genelinde bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu belirten Akar, sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açılması çabalarının memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Akar, mevcut durum nedeniyle Rus limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle gelmesi için destek beklentisini dile getirdi.

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