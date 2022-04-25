Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Irak sınırının sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı... Şırnak'ta vatandaşla sohbet...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak sınırının sıfır noktasındaki Geyiktepe Üs Bölgesi'nde Mehmetçik ile iftar yaptı. Daha sonra Şırnak merkezde esnafı ziyaret eden Akar, " Kimsenin fitnesine fesadına müsaade etmeyeceğiz, kimsenin ortalığı karıştırmasına, ayrıştırmasına izin vermeyeceğiz. 85 milyon kardeşiz. Bunun da en güzel kanıtı şehitliklerimiz. Şehitliklerimizde Şırnaklı ile Edirneli, Cizreli ile Kayserili yan yana yatıyor. Bu bizim kardeş olduğumuzun en güzel görüntüsü, ispatı. Biz de hiçbir ayrım yapmadan 85 milyonun güvenliği ve rahatı için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.