Milli Savunma Bakanı Akar, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulandı.
illî Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında geldiği NATO Karargâh'ndaki temasları devam ediyor.
ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞMENİN TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU
NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen "Harekat ve Misyonlar" konulu ilk oturuma katılan Bakan Akar, daha sonra Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
Görüşmede, güven artırıcı önlemler kapsamında iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat tarihlerinde Atina'da gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Görüşmede diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasının önemi de vurgulandı.
ÜST ÜSTE KRİTİK TEMASLAR
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Brüksel'deki NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'nda İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile görüştü.
Romanya Savunma Bakanı Nicolae-lonel Ciuca ile bir süre sohbet etti.
Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki temasları kapsamında Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Zagorodnyuk ile bir araya geldi.
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