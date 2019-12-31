Milli Piyango sonuçları canlı izle! 31 Aralık Milli Piyango 2020 yılbaşı çekilişi bilet sorgulama takvim.com.tr'de 31.12.2019 18:06

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi olan 80 milyon lira yılbaşı özel çekilişi, Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda başladı. Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca vatandaş büyük umutlarla Milli Piyango biletlerini aldı ve sonuçlara kilitlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de başladı ve 21.00'de tamamlanacak. Böylelikle, 80 milyon, 8 milyon, 1 milyon ve diğer alt ikramiyeleri kazananlar belli olacak. Peki, Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır? İşte 2020 Milli Pİyango hızlı bilet sorgulama ekranı...

2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat 15.00'de başladı. 80 milyon TL büyük ikramiye ile 8 milyon TL ve iki adet amorti numaralarını çekilişleri ise 20.00 - 21.00 saatleri arasında yapılacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN

Çekiliş sonuçları açıklanmaya başladığında ikramiye kazanan numaraları sayfamızdan takip edebilirsiniz. Çekiliş tamamlandıktan sonra ise bilet numaranızı aşağıdaki bağlantı aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. Dilerseniz haberimizin içeriğinden Milli Piyango çekilişinin tüm ikramiye bilgilerine de ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

Yılbaşı özel çekilişi, bütün çekilişlerde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek.

AMORTİ NEDİR? NE KADAR İKRAMİYE VERİLİR?

Amorti, Milli Piyango çekilişinde son 2 şanslı rakama denir. Milli Piyango biletlerinin son iki hanesine bakılarak belirlenen bilet ücreti geri alınabiliyor. Yani bir kişi amorti rakamı bilmesi halinde çeyrek, yarım ya da tam bilet fiyatı tutarında ikramiye alabilecek.

SON 10 YILDA ÇIKAN AMORTİ NUMARALARI

2019: 4 9

2018: 4 6

2017: 0 5

2016: 2, 8

2015: 2, 6

2014: 0, 8

2013: 4, 5

2012: 3, 9

2011: 2, 8

2010: 1, 7

2009: 2, 8

3 KİŞİ 8 GÜNDE 8 SAAT ÇALIŞARAK SAYABİLİYOR

Büyük ikramiye 100 liralık banknotlardan oluşsaydı, 800 balyadan (binlik) oluşacaktı ve ağırlığı 800 kilogramı bulacaktı.

MPİ yetkililerinden alınan bilgilere göre, 80 milyon liralık ikramiye, 3 kişi tarafından 8 günde 8 saat çalışarak sayılıp, destelenip balyalanabiliyor.

250 BİN LİRALIK 320 ARAÇ SATIN ALINABİLİYOR

İdarenin hesaplamalarına göre, 80 milyon liralık ikramiyeyle 250 bin liralık 320 adet araç satın alınabiliyor. Talihli, ikramiyeyle 500 bin liralık 160 daire ya da 1880 liralık 42 bin 550 adet Cumhuriyet altını da alabilecek.

Bu paranın vadeli hesapta değerlendirilmesi halinde, aylık 600 bin lira faiz geliri elde edilebilecek.