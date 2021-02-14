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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere yüz yüze eğitim ve EBA mesajı: Sizlerden ricam çocuğunuzun canlı derse katılımını güçlendirmeniz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere yüz yüze eğitim ve EBA mesajı: Sizlerden ricam çocuğunuzun canlı derse katılımını güçlendirmeniz
14.02.2021 17:08
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat'ta başlayacak ikinci yarıyıl dönemine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Yüz yüze eğitim, canlı derse katılım ve TRT EBA'daki kanalların takibiyle ilgili velilere çağrıda bulunan Bakan Selçuk önemli mesajlar verdi. İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarının ayrıntıları...


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikinci yarıyıl dolayısıyla velilere seslenerek, "Sizlerden ricam çocuğunuzun canlı derse katılımını ve TRT EBA kanallarını takibini teşvik ederek okullarımızla ve öğretmenlerimizle iletişim kanallarınızı güçlendirmeniz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, Bakan Selçuk'un velilere ikinci yarıyıl mesajına yer verildi.

Konuşmasına "Sevgili ailelerimiz" hitabıyla başlayan Selçuk, "İkinci yarıyıla başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum. Küresel salgın döneminin oluşturduğu tüm belirsizliklere rağmen, bize verdiğiniz destek için gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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