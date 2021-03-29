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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan liseler için EBA TV açıklaması: 'Hazırladık'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan liseler için EBA TV açıklaması: 'Hazırladık'
29.03.2021 14:28
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika EBA TV açıklaması geldi. Üniversiteye hazırlanan her 10 öğrenciden 7'sinin TRT-EBA Lise'yle hazırlandığını belirten Bakan Selçuk, 'Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık' dedi.


Bakan Selçuk açıklamasında şunları söyledi;

TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık. Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7'si TRT-EBA Lise'de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor.

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