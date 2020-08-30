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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA canlı ders programını paylaştı
30.08.2020 23:56

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var." dedi.


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