Milli Dayanışma Kampanyası'na karşı alçakça paylaşım yapan İrfan İrfanoğlu açığa alındı 06.04.2020 01:29

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'la mücadele için başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası hakkında sosyal medyada alçakça paylaşımda bulunarak devlete küfür eden İrfan İrfanoğlu deşifre edildi ve açığa alındı.