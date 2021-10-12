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Millet İttifakı'nın parlamenter sistem çelişkisi

Millet İttifakı'nın parlamenter sistem çelişkisi
12.10.2021 22:07
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2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı üyeleri tarafından parlamenter sistem güzellemeleri hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki ittifak üyeleri bu konu bağlamında aynı dili kullanmaya özen gösterip birbirine yakın açıklamalarda bulunuyor. 2 Ocak 1998 tarihli bir video ise bu durumun tam tersi niteliğinde. Görüntülerde yer alan CHP'li İlhan Kesici ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen gazeteci Taha Akyol, o günlerde parlamenter sisteme sert eleştiriler getirip sistemin eskidiğini savunuyor. İşte Millet İttifakı'nın içerisine düştüğü yaman çelişkinin detayları...

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