Millet İttifakı'nın parlamenter sistem çelişkisi

2023 seçimlerine giderken Millet İttifakı üyeleri tarafından parlamenter sistem güzellemeleri hız kesmeden devam ediyor. Öyle ki ittifak üyeleri bu konu bağlamında aynı dili kullanmaya özen gösterip birbirine yakın açıklamalarda bulunuyor. 2 Ocak 1998 tarihli bir video ise bu durumun tam tersi niteliğinde. Görüntülerde yer alan CHP'li İlhan Kesici ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen gazeteci Taha Akyol, o günlerde parlamenter sisteme sert eleştiriler getirip sistemin eskidiğini savunuyor. İşte Millet İttifakı'nın içerisine düştüğü yaman çelişkinin detayları...