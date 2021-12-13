Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim? Gül ile Babacan ilişkisini kim sağladı? Sır perdesi A Haber'de aralandı

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında yine çarpıcı gerçekler yer aldı. Programa katılan Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağından ve Abdullah Gül ile Ali Babacan arasındaki ilişkiden bahsetti. Erandaç "Abdullah Gül şu anda perde gerisindeMillet İttifakı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Ali Babacan'a bir parti kurdurdu. Ali Babacan ile siyasi organizasyon içindeler." diyerek flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...