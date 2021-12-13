Haberler Haber Videoları Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim? Gül ile Babacan ilişkisini kim sağladı? Sır perdesi A Haber'de aralandı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim? Gül ile Babacan ilişkisini kim sağladı? Sır perdesi A Haber'de aralandı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim? Gül ile Babacan ilişkisini kim sağladı? Sır perdesi A Haber'de aralandı
13.12.2021 00:46

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 03:30
Oğluna inanılmaz tepki:...
Ana Sayfa 00:11
Yıldız Tilbe mini beyaz...
Ana Sayfa 00:43
Kuş serisi yine mezar oldu
Ana Sayfa 00:39
Türk bayrağını koparan kişiye...
Ana Sayfa 30:35
Adaylık krizi! Kılıçdaroğlu'na...
Ana Sayfa 02:38
Bu tepsideki baklava 2,5...
Ana Sayfa 00:14
Melis Sezen'in ödül töreni...
Ana Sayfa 00:53
Yerler farklı başrol aynı!...
Ana Sayfa 00:30
Kızların saç saça baş başa...
Ana Sayfa 00:22
Karışıdan karşıya geçmek...
Ana Sayfa 02:31
Cani adam köpeğin boğazını...
Ana Sayfa 00:59
Gönül Dağı 44. bölüm fragmanı...

A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında yine çarpıcı gerçekler yer aldı. Programa katılan Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağından ve Abdullah Gül ile Ali Babacan arasındaki ilişkiden bahsetti. Erandaç "Abdullah Gül şu anda perde gerisindeMillet İttifakı'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Ali Babacan'a bir parti kurdurdu. Ali Babacan ile siyasi organizasyon içindeler." diyerek flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Haber Videoları
SON DAKİKA