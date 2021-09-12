Millet İttifakı'nda çatlak! HDP'li Garo Paylan: Kendi yolumuza gideceğiz

Millet İttifakı'nda dev çatlak... HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'ndaki pozisyonlarına ilişkin çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Paylan "Bizim anlayışımızı Millet İttifakı'nın tam olarak karşıladığını düşünmüyoruz. O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz diyoruz." diyerek ayrılık sinyalleri verdi.