Haberler Haber Videoları Millet İttifakı'nda büyük kırılma!

Millet İttifakı'nda büyük kırılma!

Millet İttifakı'nda büyük kırılma!
02.09.2021 01:15
Ana Sayfa 00:28
Merdan Yanardağ duadan...
Ana Sayfa 00:34
Erkan Kolçak Köstendil,...
Ana Sayfa 02:02
Galata Köprüsü'nden gemiye...
Ana Sayfa 00:30
İkimizin Sırrı 5. bölüm 2....
Ana Sayfa 01:14
Cengiz Ünder'den harika gol
Ana Sayfa 27:01
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 35:52
Başkan Erdoğan 2021-2022 Adli...
Ana Sayfa 00:27
Ayşegül Yıldız’dan cesur...
Ana Sayfa 00:28
Baş Belası 12. bölüm 2....
Ana Sayfa 00:59
Haluk Levent üzücü haberi...
Ana Sayfa 00:12
Büyüme rakamları CHP’yi...
Ana Sayfa 02:49
Devlet Bahçeli’den seçim...

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakı'nda yaşanan aday tartışmalarını değerlendirdi. Övür, Millet İttifakı'nda ciddi bir kırılmanın yaşanacağını ifade ederken, ittifak içerisinde ilkesel anlamda ciddi farklılıklar olduğunu altını çizdi. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, İBB Başkanı İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesinin bu kırılmada büyük pay sahibi olacağını söyleyen Övür, 2018 seçimlerinde Muharrem İnce'nin aday gösterilmesinin nedenini de canlı yayında açıkladı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu neden adaylığını açıkladı? Millet İttifakı'nın adayını kim nasıl belirleyecek? İmamoğlu ve Akşener'in gizli planı ne? İşte detaylar...


Haber Videoları
SON DAKİKA