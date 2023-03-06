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Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı kim oldu? 5 partinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Genel Merkez önünde hazırlıklar başladı

Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı kim oldu? 5 partinin adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu? Genel Merkez önünde hazırlıklar başladı
06.03.2023 11:27

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13. toplantısının ardından Meral Akşener'in restiyle dağılan 6'lı koalisyon kriz içinde, adayı duyurmak için bugün toplanıyor. Saat 14.00'de 5'li olarak bir araya gelecek koalisyon, toplantının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu resmen ortak aday olarak açıklayacak. Bu gelişmeler ışığında CHP, tüm üyelerine mesaj göndererek akşam saat 17:00’de Saadet Partisi’nin genel merkezi önüne, 19:00’da da CHP genel merkezi önüne çağırdı. Genel Merkez önünde platform kurma hazırlıklıkları başladı. Meral Akşener'in, ortak aday için Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu kabul ettirememesinin ardından masadan kalkmasıyla dağılan ortaklık, sol partiler artı HDP formülüyle yeniden toparlannmaya çalışıyor. Ancak Kılıçdaroğlu'nun genel ve yerel seçim ile referandum karneleri zaten az olan galibiyet ihtimalini adeta sıfıra yaklaştırıyor.

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