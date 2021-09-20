Millet İtiifakı'nın son umudu KHK'lılar! CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçmiş seçimlerde olduğu gibi oy uğruna hem partisinin prensiplerini hem de ülkemizin değerlerini ayaklar altına almaya devam ediyor. PKK'nın siyasi uzantılarıyla ittifak kurmaktan çekinmeyen Kılıçdaoğlu, 2023 seçimleri için ise FETÖ'cü KHK'lılara "göreve iade" sözü verdi. Firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı ve Levent Kenez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Sözüm söz, KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim.' açıklamasına övgüler yağdırdı.