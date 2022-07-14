Millet 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbe aşıklarına da dersini verdi! Darbe... Cami... İmam... Müezzin... Ezan...

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ'cü askerlerin millete kurşun sıkması kadar skandal olan sayısı çok ama yöntemi ve amacı aynı olan sistemli bir saldırı hayata geçirildi.

Halkın darbecilere karşı direndiği anlarda camilerden yükselen ezan ve selalar darbe destekçilerini rahatsız etmişti. Türkiye'nin birçok yerinde imam ve müezzinler camilerde okudukları ezan ve sela yüzünden demokrat geçinen gizli darbeciler tarafında ya tartaklandı ya tehdit edildi ya da palalı saldırıya uğradı.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat, "15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasında caminin, cemaatin, imamın, müezzinin, ezanın, selanın rolü büyük... Bu kesin. Kesin olan bir şey daha var: Darbecilerin... Demokrat geçinip, darbeciye sempati duyan ve darbeyi destekleyenlerin... Camiye, cemaate, imama, müezzine, ezana, selaya büyük bir öfke içinde oldukları da kesin. Var mı bir itirazı olan?" dedi.

İşte Donat'ın bugünkü yazısı;

15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılmasında caminin, cemaatin, imamın, müezzinin, ezanın, selanın rolü büyük... Bu kesin.

Kesin olan bir şey daha var:

Darbecilerin... Demokrat geçinip, darbeciye sempati duyan ve darbeyi destekleyenlerin... Camiye, cemaate, imama, müezzine, ezana, selaya büyük bir öfke içinde oldukları da kesin.

Var mı bir itirazı olan?

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Palalı saldırgan

İstanbul... Fatih... Mihrişah Hacıkadın Camii.Darbe gecesi, İmam Adem Tunaoğlu ile cemaatten emekli polis Nihat Altın'a saldırıldı.

Saldıranlar içinde, elinde pala taşıyan bile vardı.

Sen misin milleti camiye toplayan? Sen misin halkı, darbeye karşı direnişe çağıran?

İnfaz emri

Ankara... Akıncı Üssü yakınındaki TUSAŞ Camii.

Minareye ateş açıldı.

Komutan, "Gidin, hocanın işini bitirin" emrini verdi.

Bir asker camiyi aradı:

- Hocam... Camiyi hemen terk et... Oraya, seni öldürmeye geliyorlar.

Darbeciler... Caminin camlarını kırdılar... Hocayı aradılar... Bulamadılar.

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Kalabalık

İzmir... Torbalı... Camiye ve iki din adamı, İmam Ekrem Kara ve Müezzin Süleyman Süngü'ye toplu saldırı.

Cami tahrip edildi.

Saldırganlardan 23'ü yakalandı.

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Uyandırma cezası

İstanbul... Kuleli Askeri Lisesi'nin karşısındaki Kaymaklı Mustafa Paşa Camii.

Darbe gecesi... Cam/çerçeve indirildi.

Din görevlisi tartaklandı... Tokatlandı... Rehin alındı.

Suçu, günahı... Ezan okumak... Sela vermek... Uyuyanı uyandırmak.

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Polatlı'da bir yarbay

Üniformasıyla Çarşı Camii'ne baskın yaptı... Mikrofonu kırdı...

Din görevlilerini kovaladı. Halk caminin önünde toplandı... Darbeyi protesto etti... Yarbayı yuhaladı.

Yarbay... Tabancasını çekti... Önce havaya ateş açtı... Sonra, tabana kuvvet kaçtı.

Yakalandı... Mahkemeye çıkarıldı...



Savunmasını yaptı:

- Bana generalim emir verdi.

Sonuç...

Tutuklandı.

***

İmama yumruk

Tekirdağ... Ergene ilçesi.

İmam Faruk Açıkgöz... Ezan okudu... Sela verdi.

Camiden çıkarken, iki kişi yolunu kesti... Yumruklandı:

- Sen misin darbeye direnen? Sen misim ezan okuyup sela veren?

***

Sözde demokratlar

İzmir... Narlıdere... Kutlu Yalvaç Camii... Darbe gecesi... Üç kişi camiye saldırdı... Biri kadın.

Ezan okuyan... Sela veren... Milleti camiye çağıran... Darbeye karşı halkı uyaran Müezzin Mehmet Kuzgun dövüldü.

Caminin camları tuzla buz edildi.

Saldırganlar... Hayır, FETÖ'cü falan değiller.

Sözde demokratlar.

Demokrasiyi savunur görünüp darbeciye alkış tutanlar.

***

Gece yarısı baskını

Bursa... Orhangazi ilçesi...

Çentik Camii.

İmam Nurdoğan Akın.

Gecenin yarısı... 15 kişi camiye, imama saldırdı.

- Sen misin gecenin bu vakti camiyi açan? Sen misin darbeye karşı çıkan?

***

Darbe âşıkları

İl il... İlçe ilçe... Cami cami... Hangi birini sayalım?

"Darbe oluyor" diye sevinen, darbeciler kaçmaya başlayınca üzülen o kadar çok ki.

Kimi... Darbe girişimi başarısız oldu diye karalar bağlıyor.

Kimi de... Öfkesine hâkim olamıyor, camiyi basıyor, kapıyı, pencereyi kırıyor ve imamı, müezzini pataklıyor.

Çoğu isim isim belli... Aramızda dolaşıyorlar.

Konuşmaya gelince hepsi de demokrasiden yanalar.

Ama... "Ah bir darbe oluverse" diye yanıp tutuşuyorlar.

***

Memleket manzaraları

Ankara... Keçiören Camii... İmam İbrahim Tapırdamaz...

Bolu... Göynük... Hacı Mehmet Ericek Camii... İmam Metin Şener...

İzmir... Urla... Zeytinalan Camii... İmam M.Hadi Beskisiz...

Darbe gecesi... Camide saldırıya uğradılar... Tekme tokat dövüldüler.

***

Bunlar da tatilci

Tekirdağ... Süleymanpaşa... Gazi Murat Camii.

Darbe gecesi basıldı.

İmam Recai Hatipoğlu, saldırıya uğradı.

Muğla... Bodrum... Turgutreis... Akyarlar Camii.

İmam Memduh Emek, hoparlörü açtı... Ezan... Sela... Darbeye direniş çağrısı.

Ve... Camiye baskın... İmama saldırı.

Saldıranlar Akyarlar halkı mı? Hayır... Bölge insanı camiyi basar mı, din adamını tokatlar mı?

Öyleyse kimler? Bodrum'a, beş yıldızlı otellere tatile gelenler.

Yeter mi? Devam edelim mi?

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