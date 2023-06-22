Mide bulandıran görüntü! Marketten aldığı sucuktan kurt çıktı

Elazığ’da bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun içinden kurtçukların çıktığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Elazığ’da bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun içinden kurtçukların çıktığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Vatandaş, yetkililerin denetimleri arttırması gerektiğini belirtti.