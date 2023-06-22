Haberler Haber Videoları Mide bulandıran görüntü! Marketten aldığı sucuktan kurt çıktı

Mide bulandıran görüntü! Marketten aldığı sucuktan kurt çıktı

Mide bulandıran görüntü! Marketten aldığı sucuktan kurt çıktı
22.06.2023 13:48

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:52
MSB açıkladı: 2 terörist...
Haber 02:24
SON DAKİKA | Bakan...
Haber 00:45
28 Şubat zihniyeti hortladı
Haber 01:21
Başkan Erdoğan Bahçeli ile...
Haber 12:13
"Hayvan bile kendi cinsine...
Haber 00:59
İYİ Parti'nin "CHP'siz yerel...
Haber 00:34
FETÖ üyelerini yurt dışına...
Haber 02:29
HAVA DURUMU | Meteoroloji 13...
Haber 01:52
Hakurk'ta PKK'lılara ait...
Haber 01:44
İBB'den skandal çalışma!...
Haber 01:17
CHP'yi 'İYİ' bombaladı!
Haber 04:45
İETT otobüsü bağlantı yoluna...

Elazığ’da bir vatandaş, marketten alıp eve getirdiği sucukları tavada kızartmaya başlayınca, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Sucuğun içinden kurtçukların çıktığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Haber Videoları
İddiaya göre, merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir marketten sucuk alan vatandaş, eve gelip sucukları tavaya yerleştirerek pişirmeye başladı.

Sucukların üzerinde beyaz lekeler gören vatandaş, ürüne yakından baktığında neye uğradığını şaşırdı. Sucukların üzerinde kurtçukların olduğunu gören vatandaş, o anları cep telefonu ile kaydetti.



Vatandaş, yetkililerin denetimleri arttırması gerektiğini belirtti.

SON DAKİKA