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MHP'li Yaşar Yıldırım'dan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a A Haber'de kritik soru: 15 Temmuz gecesi neredeydin?

MHP'li Yaşar Yıldırım'dan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a A Haber'de kritik soru: 15 Temmuz gecesi neredeydin?
17.12.2020 20:50
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım 17-25 Aralık FETÖ ihanetinin 7 yılınında A Haber canlı yayınında konuştu. Yıldırım DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da FETÖ'nün hain darbe girişimi 15 Temmuz ile ilgili soru yöneltti. '15 Temmuz gecesi neredeydin, hangi ülkedeydin?' diye soran Yıldırım, Babacan'ın Türkiye'ye 7 saat uzaklıkta bir ülkede olduğunu ifade etti.


MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım 17-25 Aralık FETÖ ihanetinin 7 yılınında A Haber canlı yayınında konuştu. Yıldırım DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da FETÖ'nün hain darbe girişimi 15 Temmuz ile ilgili soru yöneltti. '15 Temmuz gecesi neredeydin, hangi ülkedeydin?' diye soran Yıldırım, Babacan'ın Türkiye'ye 7 saat uzaklıkta bir ülkede olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkanı Yaşar Yıldırım'dan A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar. Yıldırım, 7 yıl önce 17-25 Aralık tarihlerinde FETÖ'nün yargı ve emniyette gerçekleştirdiği ihanetler ilgili şu ifadeleri kullandı:

15 TEMMUZ GECESİ LİDERLER NEREDEYDİ?

Bugün burada bu programı yapıyorsak 17 Aralık ve 15 Temmuz'un da başarısız olması sayesindedir. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize güç kuvvet hayırlı ömürler versin. Bu Haçlı seferi bitti mi? Bitmedi! FETÖ bitti mi? Bitmedi! Mücadele her kulvarda her kurumda devam ediyor. Bunlar şekil değiştirip devam ediyor. Her zaman için bunlar ayaklarımıza dolanacaklar. Bu ülkede yatırımları engelleyecekler. Bu ülkede kendilerine göre siyasiler bulup onlarla hareket edecekler. Onlarla beraber yola çıkacaklar. Ben buradan soruyorum 15 Temmuz gecesi liderler neredeydi? Bizim için çok önemlidir. 15 Temmuz gecesi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan neredeydi? Diğerlerinin nerede oluğunu biliyoruz. Kendisi 7 saat uzaklıkta bir ülkede olduğunu söylüyor. Bu sorunun yanıtı bizim için çok önemli.

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