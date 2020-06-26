MHP Lideri Devlet Bahçeli'den net mesaj: Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır

26.06.2020 16:05

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Bahçeli "TBMM Başkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

TBMM Başkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın gereği neyse o yapılacaktır

Türkiye eskiye dönmeyecektir. Zillete ömür ve omuz veren siyasi garabetlerin bunu anlayıp kabul etmesinde sayısız yarar vardır.

CHP'nin, HDP'nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibariyle melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir.

CHP-HDP-İP-FETÖ-PKK milletin gücü karşısında saklanacak yer arayacaklardır.