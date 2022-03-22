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MHP lideri Devlet Bahçeli'den HDP'ye korsan Nevruz tepkisi: Kan içici vampirlere fırsat verilmeyecektir

MHP lideri Devlet Bahçeli'den HDP'ye korsan Nevruz tepkisi: Kan içici vampirlere fırsat verilmeyecektir
22.03.2022 12:09

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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Nevruz'u şiddete malzeme yapmak isteyenler zillete sözcülük yapmak isteyenlerdir. HDP'nin düzenlediği sözde Nevruz kutlamaları ağır tahriklere maruz kalmıştır. Korsan Nevruz programları düzenlenmiş, devlet ve millet karşıtları Türk'ün bahar bayramını gölgelemeye çalışmıştır. Kan içici vampirlere fırsat verilmeyecektir." şeklinde konuştu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına gölge düşürmek isteyen hazımsızlara tepki gösteren Bahçeli, "CHP yine hazımsızlık örneği göstermiştir. O köprüden siz de geçeceksiniz, o köprüden tarihin hatıraları geçiş merasimi yapacak, neden telaşlanıyorsunuz? Bu köprü ülkemizin gururudur, bunu da mı kabullenemiyorsunuz?" ifadelerini kullandı. TTB'ye ve başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sert çıkan ve TTB'nin kapatılması çağrısında bulunan MHP lideri, "PKK'nın yanında olan, bölücülüğün propagandasını yapan bunlar" dedi.

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