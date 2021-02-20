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MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Gara tepkisi! Gara katliamında ya devleti ya da Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Gara tepkisi! Gara katliamında ya devleti ya da Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar
20.02.2021 16:07
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MHP lideri Devlet Bahçeli, "Gara katliamında sorumlu arıyorlar. Ya devleti ya da Cumhurbaşkanımızı suçluyorlar. Terörist Demirtaş’ın şifreli mesajlarla ve dolaylı anlatımlarla devleti suçlamasına çıt çıkarmıyorlar. Bilakis “Bak gördünüz mü, PKK’yı kınadı” diyebilecek kadar fitneye fişeklik yapıyorlar." açıklamasında bulundu. Bahçeli, "Biz oyunu görüyoruz. Cumhur İttifakı’nın tarihi varlığının çok güçlü şekilde devamına inanıyoruz. Zalimlere karşı biriz, emperyalizme karşı tek yüreğiz. Biz Türkiye’yiz, Türk milletiyiz. Okyanus ötesinden ülkemize istikamet çizdirmeyiz, müdahale ettirmeyiz." açıklamasında bulundu.


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