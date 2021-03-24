MHP lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebriklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti. MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 7'nci Olağan Kongresi'nde yeniden AK Parti Genel Başkanlığı'na seçilen Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı. Bahçeli görüşmede, Erdoğan'ı yeniden genel başkanlığa seçilmesinden ötürü tebrik etti.