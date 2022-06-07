MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında 2023 seçimleri için adaylarının Başkan Erdoğan olduğunu bir kez daha yineleyen Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na da adaylık konusunda yüklendi. Kılıçdaroğlu'na "Mertsen çık söyle, adamsan açıkla! Aday mısın, değil misin?" sözleriyle tepki gösteren Bahçeli, "Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş için, Sorosçu Kavala için adaylığa hazırdır, FETÖ'cüleri eski görevlerine iade için adaylığa heveslidir. Bu zat önceliğimiz Türkiye diyor, buna kendisi bile inanmıyor. Bize hikaye anlatmayın." dedi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar

Siyasi, ahlaki ve vicdani hiçbir ölçü tanımayan, iradesi, heyecanı olmayan, yalan, riya, istismardan başka sermayesi kalmayan, sorunlara başka başkentlerden bakanların maskesini indirmek için mücadele ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın hedeflerini anlatıyoruz.

2023 MESAJI: ADAYIMIZ ERDOĞAN'DIR

2023 yılında yapılacak genel seçimlere hazırlanıyoruz. Derviş sabrıyla, akıncı cesaretiyle milletimize hizmet aşkıyla dolup taşıyoruz. Siyasetimizi küçümseyenlere, kamuoyu araştırmalarıyla itibar suikastı yapanlara diyorum ki, sizler bizi hafife alacaksınız günü geldiğinde ağırlığınız altında ezilmekten kurtulamayacaksınız.



ANKET ŞİRKETLERİNE TEPKİ: AYAKLARIMIZ ALTINDA PASPASTIR

Güdümlü anket şirketlerinin hepsi birden ayaklarımızın altında paspastır. Biz ankete değil, yurdumun ve milletimin tertemiz insanlarına bakıyoruz. Dava ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için bekleyenlere Türk milleti gününü gösterecektir. Cumhur sinesinden doğan ittifak ruhuna sahip çıkacaktır. Cumhur başkanını seçecek o da Recep Tayyip Erdoğan olacaktır.

Bizim durmamız demek Türklüğün susması demektir. Bizi durduracaklarmış, bizim durmamız demek tarihin sessizliğe gömülmesi demektir. MHP, önüne bakıyor mücadelesine odaklanıyor, Cumhur İttifakı Türkiye'yi büyütme ve yükseltme amacına giriyor. Gerçek anketi yapacak olan millettir.

6'LI İTTİFAK MASASINA: BU MASA KİFAYETSİZLİĞİN MASASIDIR

Henüz cumhurbaşkanı adayını açıklayamayan zillet ittifakına Türk milletinin yüzü dönüktür. Bu masa kinin, kirin ve kifayetsizliğin masasıdır. Bu masa zilletin mayalandığı zararlı kımıl masasıdır. Bizim ayaklarına çıyanların tutunduğu masamız yoktur. Umudumuz millettir.

İlkeli, milli ve dürüst siyaset sorunların aşılmasında yegane imkan, asıl fırsattır. Aziz milletimizin maceralara kapılması elbette düşünülemeyecektir. Türkiye'nin gelecek rotası Cumhur'un iradesiyle çizilecektir. Bazı sorunlarımız olabilir. Sorunsuz hayat, hayatsız sorun yoktur. Birlikte çok daha güçlü olacağımız unutulmamalıdır. Hayat pahalılığının kuşatması kırılacaktır. Hiç kimse enflasyona ezdirilmeyecektir. Bu kapsamda hükümet dikkatli, dengeli, uyanık bir mücadelenin içindedir. Fiyat etiketlerini yukarı yönlü güncelleme gayesinde olan vicdansızların iyi niyetinden bahsetmek mümkün değildir.

HAYAT PAHALILIĞI: TÜRKİYE DARBOĞAZDAN ÇIKACAKTIR

Gıda, enerji, akaryakıt fiyatlarında dengesizliklerin ekonomik bir temeli ve makul ve meşru nedeni yoktur. Ekonomik ve mali bağımsızlığımızı tehdit edenlere, vatandaşlarımızın kazancına musallat olanlara seyirci kalınmayacaktır. Fiyatların artışı konusunda ajan gibi faaliyet içinde olanların lekeli varlığı inkar edilemez.

Türkiye bu darboğazdan çıkacaktır. 2022 ilk çeyreği GSYİH yüzde 7,3 olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız rekorlar kırmaktadır. Türkiye siyasi ve ekonomik tuzakları bozmaktadır. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları memnuniyet vericidir.

SURİYE'YE OPERASYON: FİTNENİN BAŞI YERİNDE KOPARILACAK

Güney sınırlarımız boyunca çatısı örülmek istenen terör devleti peş peşe yapılan askeri harekatlarla engellenmiş. Türkiye bölücü teröre müsaade etmeyeceğini sınır ötesi ve sınır içinde kanıtlamıştır.

Fitnenin kökü kazınacak. Terörle mücadele hukuki temeli olan meşru bir müdafaa sürecidir. Fitnenin başı yerinde koparılacaktır.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA NATO MESAJI: ÖNCE ELLERİNDEKİ KANI TEMİZLEMELİDİR

İsveç ve Finlandiya'nın ittifak ortağı olmsına nasıl rıza gösterilir? NATO'yu fiilen PKK=/YPG'nin ortağı olmasını isteyenlere izin vermemiz söz konusu olamaz. İki ülke önce ellerindeki kanı temizlemelidir.

YUNANİSTAN'A NET MESAJ: EGE'DE BOĞULMAK İSTEYEN ÇIKSIN KARŞIMIZA

Bizim dileğimiz Ege'nin barış ve huzur denizi olmasıdır. Miçotakis yanlış yapmaktadır. Ülke ülke, ada ada gezip Türkiye'ye aba gösteren Miçotakis bilmelidir ki; el atına binen çok çabuk inecek, güvendiği dağlara da kar yağacaktır.

Ege'de boğulmak isteyen hiç durmasın çıksın karşımıza. Lozan ve Paris Anlaşmaları'na göre; gayri askeri statüde olması gereken adaları silahlandıran Yunanistan suçludur.

KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK SORUSU: ADAMSAN AÇIKLA

CHP Genel Başkanı'nın gündemi bambaşkadır. Ülkemizin mücadelesine en küçük desteği yoktur. Devamlı üç maymunu oynamakla meşguldür. CHP kayıptır, diğer partiler su kaynatmıştır. Erken seçim yaygarasıyla hepsi kuyruğa girmektedir. Beğenseler de beğenmeseler de seçim zamanında yapılacaktır.

Seçim güvenliğiyle çağrıda bulunması pişkinliktir. Bu devletin hakimi varken, savcısı, polisi, jandarması varken, zillet ittifakı sandık güvenliğini hangi vasıtalarla sağlayacaktır. Dağdan indirecekleri teröristleri sandık başına mı dikecekler? Bunların elle tutulacak hiçbir projesi yoktur.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dışında söyleyecekleri ikinci bir şey yoktur. Kimi cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri tartışma konusudur. Mertsen çık söyle, adamsan kararını açıkla. Neden susuyorsun, niçin duruyorsun? Neyi bekliyorsun? Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek sende var mı, gözün kesiyor mu?

Kılıçdaroğlu terörist Demirtaş için, Sorosçu Kavala için adaylığa hazırdır, FETÖ'cüleri eski görevlerine iade için adaylığa heveslidir. Bu zat önceliğimiz Türkiye diyor, buna kendisi bile inanmıyor. Bize hikaye anlatmayın.