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MHP lideri Devlet Bahçeli: Stokçuluk yapan damgalı ahlaksızların tekrar bitleri kanlanmıştır

MHP lideri Devlet Bahçeli: Stokçuluk yapan damgalı ahlaksızların tekrar bitleri kanlanmıştır
08.03.2022 12:13

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Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuşan Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif diplomasisi, ateşkes ve barış ümitlerimizi canlı tutmaktadır, dünya bu fırsatı kaçırmamalıdır. Türkiye arabuluculuk yapacak tek ülke olarak öne çıkmış durumdadır." dedi. Stokçulara sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "Bugünkü riskli gündem akışı içinde stokçuluk yapan damgalı ahlaksızların tekrar bitleri kanlanmıştır. Bunların utanmaları kalmamıştır." ifadelerini kullandı. CHP'nin muhalefet tarzını eleştiren MHP lideri, "Muhalefet demek Türkiye'ye karşı cephe açmak hiç değildir. Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi yine CHP olmuştur. Bu kadar mı nefret dolusunuz? Siyasi keneler asıl siz söyleyiniz? Kimin kuyruğu oldunuz?" şeklinde konuştu. 6'lı muhalefetin parlamenter sistem çalışmasına değinen Bahçeli, "Güçlendirilmiş palavra sistemi çürük elmadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelecek nesillere en büyük armağandır, palavra sistemi de geçmişin kriz ve anlaşmazlıklarına dümen kırmaktır." dedi.

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