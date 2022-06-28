Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cüneyt Arkın'ın vefatı ile ilgili açıklama yapan Devlet Bahçeli, "Duruşuyla ve ahlaki vasfıyla, milli şuuruyla, her zaman hatırlanacaktır. Aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi. Öte yandan Marmaris'teki orman yangını hakkında idam cezasına destek vereceklerini açıklayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "Biz biliyorduk" sözlerine tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu dil sürçmesinden midir yoksa karanlık bir malumattan dolayı mıdır bilinmez, orman yangınını herkes biliyordu demişti. Sayın Kılıçdaroğlu orman yangınlarını nereden biliyorsun?" ifadelerini kullandı.