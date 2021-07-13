MHP lideri Devlet Bahçeli: İttifakımızda çatlak arayanlar nal toplamaya devam edecektir

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Akıllarınca ittifakımızda çatlak arayanlar, her konuyu çarpıtanlar nal toplamaya devam edecektir. Türk milletinin ruh kökünden doğan erdemli bir ittifakın çatlaması değil, mihrakları çatlatması doğaldır. Biz siyasetin çuvalı patlatmamak olduğunu söylemiştik, aynı görüşteyiz. Cumhur İttifakı koltuk sevdasıyla, para pul kaygısıyla kurulmadı." dedi. MHP lideri, "İP Başkanı, FETÖ'cüleri kastederek 'Bütün ağababaları uçup gitti, ne kadar gariban varsa içerde' demiştir. Gariban dediği, soruları çalan hırsızlardır, kalemini ve vicdanını satan savcı ve hakimlerdir. İçeridekiler gariban değil casusdur, haindir, katildir. CHP yönetimine göre 15 Temmuz tiyatrodur, masaldır." şeklinde konuştu.