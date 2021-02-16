Haberler Video Haber Videoları MHP Lideri Devlet Bahçeli: HDP'nin kapanması için zaman kaybetmek zarardır

MHP Lideri Devlet Bahçeli: HDP'nin kapanması için zaman kaybetmek zarardır

MHP Lideri Devlet Bahçeli: HDP'nin kapanması için zaman kaybetmek zarardır
16.02.2021 11:50
Ana Sayfa 00:56
Polis memuru vatan sevgisini...
Ana Sayfa 01:28
Horozun, aynadaki yansımasıyla...
Ana Sayfa 07:11
Devlet Bahçeli: Kandil’e bir...
Ana Sayfa 19:23
4 gün önce kaybolan İran...
Ana Sayfa 00:39
Ozan Akbaba'nın eşi kar...
Ana Sayfa 00:18
Altın fiyatları ne kadar oldu?
Ana Sayfa 01:07
Kardan kayan yolcu minibüsü...
Ana Sayfa 00:26
Erdoğan'ın ABD sözlerinin...
Ana Sayfa 00:19
Füzeyle vurdular
Ana Sayfa 02:19
Halk TV eski Genel Müdürü...
Ana Sayfa 02:18
Halkalı'da halı sahanın çatısı...
Ana Sayfa 01:00
Taksiciler kar yağışını...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ‘’ "Gara katliamıyla ilgili Türkiye’yi suçlayan, mağaranın bombalandığını ileri süren bölücü milletvekillerinin Gazi Meclis’ten tasfiyesi bugün değilse ne zaman yapılacaktır? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kapsamda açtığı soruşturmayı hayırlı bir gelişme olarak değerlendiriyor. Taviz verilmeden alayının üstüne gidilmesini temenni ediyorum. HDP'lilerin milletin vergiyle aldığı maaş haramdır. HDP'nin kapanması için zaman kaybetmek zarardır.’’ dedi.


Haber Videoları