MHP Lideri Devlet Bahçeli: HDP'nin kapanması için zaman kaybetmek zarardır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ‘’ "Gara katliamıyla ilgili Türkiye’yi suçlayan, mağaranın bombalandığını ileri süren bölücü milletvekillerinin Gazi Meclis’ten tasfiyesi bugün değilse ne zaman yapılacaktır? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu kapsamda açtığı soruşturmayı hayırlı bir gelişme olarak değerlendiriyor. Taviz verilmeden alayının üstüne gidilmesini temenni ediyorum. HDP'lilerin milletin vergiyle aldığı maaş haramdır. HDP'nin kapanması için zaman kaybetmek zarardır.’’ dedi.