MHP lideri Devlet Bahçeli: HDP açılmamak üzere kapatılmalıdır

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Eğer hukuk varsa, eğer adalet hakimse terörizmin siyaset ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. Kılıçdaroğlu, elini vicdanına koyup söylesin; Kimin yanındadır? Bu meselenin arası, ortası, kıyısı, köşesi yoktur. Artık seçenek kalmamıştır. HDP kapatılmalıdır." şeklinde konuştu. Bahçeli, "TÜSİAD Başkanı hemen pozisyon almış, hükümeti, ekonomiyi, hukuk ve demokrasi konusundaki eleştirilerini sıralamıştır. TÜSİAD hukuk devletiyle hiçbir şekilde bağdaşmayacak ilişki ağlarından şikayet etmiştir. TÜSİAD'ın dış telkinlere değil, milletimizin gerçeklerine saygı ve riayeti paradan daha önemli bir şeref meselesidir." şeklinde konuştu. Bahçeli, "İzmir HDP il binasına yapılan saldırı provokasyon ve alçak bir komplo olarak değerlendirilmelidir. Son dönemlerde yaşanan iç ve dış gelişmeler çözüldüğünde karşımıza irtibat ve ilişki ağları çıkmaktadır." sözleriyle İzmir'deki provokasyona dikkat çekti.