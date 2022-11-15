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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert sözler: HDP CHP'nin ikiz kardeşidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert sözler: HDP CHP'nin ikiz kardeşidir
15.11.2022 13:13

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. İstiklal Caddesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan alçak saldırıya tepki gösteren Bahçeli, kınama mesajında 'PKK'ya açıkça tepki göstermeyen 6'lı masaya sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, "Korkmayın ürkmeyin. Çıkın milletin huzuruna mertçe, içtenlikle 'PKK terör örgütüdür, canidir. İnsanlığın ortak düşmanıdır' deyin. Cesaretle konuşuki adam mısınız, değil misiniz onu görelim. HDP neyse CHP aynısıdır. HDP'nin taziye mesajı ile 6'lı masa açıklamasını arasında fark var mıdır?" ifadelerini kullandı.

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