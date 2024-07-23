MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kürtler kendini eşit hissetmiyor" sözlerine tepki gösteren Bahçeli, "Bu yakından tanıdığımız bölücü ağızdır. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde DEM'in kullanımındadır" dedi. Yunanistan'ın son dönemde Kıbrıs ile ilgili skandal çıkışlarına tepki gösteren Bahçeli, "Küstahlıktır" ifadelerini kullandı. MHP'yi hedef gösteren 154 isim olduğunu söyleyen Bahçeli hukuk içinde hesaplaşacaklarını belirtti. İşte detaylar...