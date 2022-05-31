MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Kafana sok! Selahattin Demirtaş teröristtir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

29 Mayıs günü İstanbul tarihi bir güne evsahipliği yaptı. Fethin 569'uncu yıldönümü coşkuyla kutlandı. Küresel denklemin parametrelerini değiştiren, beşeriyete Türk gücünün güven veren ruhunu gösteren fetih ruhumuz hala diridir. Hala yas tutan Bizans işbirlikçileri yüzlerini astılar. İstanbul'un Fethi köhne tuzakların bozulması, haksızlık ve adaletsizliğin kesilip atılmasıdır. Büyük hünkârımız Fatih yenilmez iradesiyle İstanbul'u fethin güzelliğine kavuşturmuştur.

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul Millet Bahçeli fidan dikimini gerçekleştirdik. Yer gök bayrakla süslenmiştir, Cumhur İttifakı olarak hem Fethin 569'uncu yıldönümünü kucakladık hem de doğa harikası olacak yerin ilk fidanlarını toprakla buluşturduk. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dikilecek fidanlar büyüyecek, ortaya çıkacak ağaçlar herkesi gölgesine alacaktır.

YENİ GEZİ'YE KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

CHP'den İP'ine ve diğer zillet yedekleri çölleşmiş zihniyetlerinin kurbanı olacaktır. Fitne kazısı yapanlar yine kaybedecektir. Müşterek gayeleri kriz çıkarmak, sorun üretmektir. İstanbul'un heba yılları aziz milletimizin bildiği gerçekler arasındadır. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nden yeni bir Gezi Parkı çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

TÜRKİYE TERÖRÜN KÖKÜNÜ KURUTMAYA KARARLIDIR

Son günlerde arka arkaya şehit haberleri alıyoruz. Pençe-Kilit harekatında şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir terör örgütü, hiçbir cani Türkiye'nin karşısında duramayacaktır. Çünkü terörle mücadele hak ile batılın, kahramanlık ile korkaklığın mücadelesidir. Türkiye bölücülüğün kökünü kurutmaya, kanlı terörün kafasını koparmaya kararlıdır. Terörün dini, milliyeti, etniği, ülkesi, yöresi yoktur. Terörizmin sadece Türk milletine değil, insanlığın tamamına yönelik kullanılan silahtır. Terörü aklamaya, arkalamaya niyetlenen bu melanet zihniyeti siyasi, ekonomik amaçlarının içine yerleştiren ülkeler zulüm ortağıdır. Demokrasi terörün sığınağı olamayacaktır. İnsan hakarlı iler terörü bir ve aynı görenler işlenmiş cinayetlere iştirak etmiş ahlaksızlardır.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

NATO çatısı altındaki ülkelerin sözleri ile eylemleri taban tabana zıtlık içermektedir. Türk milleti engin bir basirete sahiptir. Terör baronlarına tavizimiz ve tahammülümüz dün yoktur, bugün de olmayacaktır. Biz konuştuk mu mertçe konuşuruz. Namertleri biliriz, nankörleri görürüz. Husumete nakliyatçılık yapanları da deşifre ederiz.

Teröristin elindeki silahı verenler de teröristtir. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itirazı boşuna değildir. İknaya gelmeleri boşa emektir. İsveç yönetimi kendi başkentinde Türkiye alehytarı gösterilere hala seyircidir.

İsveç ve Finlandiya kırmızı kart cezalısıdır. Bu cezanın kalkması için iki ülke teröristleri iade etmeli, PKK'yı terör örgütü listesine almalıdır. Biz terör örgütlerinin NATO'ya girmelerine tepkisiz ve etkisiz kalamayız.

Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kast edilen İsveç, Finlandiya, Fransa, Almanya değil Türkiye'dir. Silah ambargosu uygulayan ülkelerle nasıl yan yana geleceğiz? ABD'nin terör örgütüne desteği isyan ve infial sınırına dayanmıştır.

YUNAN'IN CANLARI TEKRAR DENİZİN DİBİNİ ÇEKMEKTE

Akdeniz ve Ege'de tehditlerini tırmandıran Yunanistan ateşle oynamaktadır. ABD'nin Yunanistan'da kurduğu 9 askeri üs milli birliğimize tehdittir. Miçotakis yönetimi vandal dedelerinden ders almamıştır. Bu gafil zihniyetin denizin dibini tekrar canı çekmektedir.

12 ADA TÜRKİYE'DEN GASP EDİLMİŞTİR

Yunanistan'ın ABD'den F15 ve F16'larla talebi, Türkiye'yi kötülemesi, adaları silahlandırması barışa değil, kutuplaşmaya davettir. Anadolu'nun devamındaki 12 ada konusu henüz kapanmamış yaramızdır. 12 ada Türkiye'den gasp edilmiştir. Bu adaları İstanbul'dan, Çanakkale'den ayrı düşünmek imkansızdır. Türkiye'ye 12 ada üzerinden silah gösterilmektedir. Karşımızdaki bu soruna stratejik de baksak, iyi komşuluk açısından baksak bizim için sonuç değişmeyecektir. Çalınmış mal sahibine iade edilmelidir. Ya seve seve ya da zorlaya zorlaya adalet yerini bulacaktır.

Türkiye ve Yunanistan'ın karasularının genişliği 6 deniz milidir. Yunanistan bunu 12 mile çıkarma amacı kan dökmeden, silahlar konuşmadan asla mümkün değildir. Türk milleti Yunanistan'a müsamaha göstermeyecektir. Türkiye dostluğuna güven duyulan dosdoğru bir ülkedir.

SINIR ÖTESİ HAREKATA TAM DESTEK

Türkiye terörle mücadelede altın dönemi yaşamaktadır. Biz bu melanetin üstesinden geleceğiz, terörün belini kıracağız. Son aylarda Ayn el Arab ve Tel Rifat'tan atılan havan topları sözde müttefiklerimizce verilmiştir. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı bölgelerine saldırılarda artış gözlenmektedir. Bu kapsamda yeni bir harekat zorunlu hale gelmiştir.

Ankara Mutabakatı'na göre PKK/YPG Türkiye sınırından 30 km güneye çekilecekti. ABD Sözcülerinin son günlerde Türkiye'yi Ankara Mutabakatı'na uymaya davet etmesi şizofreniz bir bağlantıdır. Bu mutabakatlara kimin uymadığı, kimin hainleri beslediği ve silahlandırdığı ortadadır. Teröristler o bölgelerden ne çekilmiş, ne de çekilmeye teşebbüs etmişlerdir.

Bu aldatmanın sonuna gelindi. Rusya ile Bahar Kalkanı Harekatı sonrası yapılan anlaşmaya göre, M4 karayolunun kuzeyi ve güneyinde 6 km güvenlik koridoru tesis edilecekti. Bu konuda da tatmin edici bir gelişme olmamıştır.

Tehdit nereden doğuyorsa, teröristler saldırıları nereden ikmal ediyorsa oralar meşru hedeftir. Tel Rifat ve Münbiç özgürleştirilmelidir. Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın toprağında gözü yoktur. Bu ülkelerin huzur ve güvenliğini sağlamak için müdahil olması kaçınılmazdır. MHP askeri harekatı desteklemektedir. Teröristler her neredeyse bulunup cezalandırılmalı.

"VUR MEHMEDİM"

Kahraman güvenlik güçlerimize Allah yardım etsin diyorum. Gazamız şimdiden hayırlı olsun niyazındayım. Şairin dediği gibi; 'Vur Mehmedim! Vur ki; bahtım uyansın. Tekbir sadaları arşa dayansın. Sen ki; çelikleşmiş imansın. Vur Mehmedim! Hak için, Allah için, millet için, mazlumlardan yükselen o 'ah' için vur."

"DEMİRTAŞ TERÖRİSTTİR"

Kılıçdaroğlu istesen de istemesen de kafana sokacağım. Selahattin Demirtaş teröristtir.