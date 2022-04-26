MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den HDP'li Garo Paylan'ın skandal "1915 Olayları" teklifine çok sert tepki: Diasporanın ajanı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın milletin bekası için önemli bir görevle karşı karşıya olduğunun altını çizerken "Bu görev tarihidir." ifadelerini kullandı. HDP'li vekil Garo Paylan'ın 1915 olayları ile ilgili verdiği skandal teklife çok sert tepki gösteren Bahçeli, "TBMM'de diasporanın ajanı bulunmaktadır." dedi. Bahçeli ayrıca elektrik faturaları üzerinden provokasyon yapan Kılıçdaroğlu'na da tepki göstererek, "Kafasının içi karanlık düşüncelerle doludur." dedi.



İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar

Ramazan ayı kalp temizliği için bir fırsat, günahlardan arınmak için manevi bir tahsisattır. Ramazan ayı iç dünyamızın yenilendiği kutlu bir dönemdir. Mazi kayıtlarımıza geçen veciz bir sözü hatırlatırım ki, insan efkarlarından değil, efallerinden sorumludur. Bir müslümanın kalbi selime ulaşması cemaatin işi değildir, bu kişiseldir. Allah nasip ederse, yarın bin aydan daha hayırlı olan, Kadir gecesini idrak edeceğiz. Bu vesileyle, siz muhterem milletvekillerimiz, aziz vatandaşlarımız, bu mübarek kadir gecesini tebrik ediyorum.

"BU GÖREV TARİHİDİR"

Biz kader biliriz, kanaat biliriz, kıymet biliriz, vefa biliriz. Ancak ihanet bilmeyiz, icbar bilmeyiz. Niye diye soran varsa, biz Türk ve Türkiye sevdalısı MHP'yiz.

MHP ve Cumhur ittifakı, milletimizin bekası, dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır. Bu görev tarihidir. Maruz kaldığımız stratejik tehditler, milli güvenliğimizi, milli çıkarlarımızı, sömürge hesaplarına teslim etmek isteyenler faal haldedir. Maalesef büyük çoğunluğu din kardeşimiz ve soydaşımız olan coğrafyalarda sömürü körüklenmektedir. Burada paylaşılacak toprak bitmedikçe savaş da bitmeyecektir.

Bugün milyarlarca insan, kendi emeğiyle ayakta durmak, huzur içinde yaşamak istemektedir. Bu istek haklıdır. Küresel baskı ve dayatma mekanizması sürekli canlı tutulmaktadır. Teröririzm sınırları değişitirmenin bugünkü bahanesidir. Bunun 19. yüzyıldaki ismi şark meselesiyldi.

"VATAN TEKTİR ADI TÜRK'TÜR"

Bugün emperyalizmin hedefi, Afrika'dan Doğu Türkistan'a kadar olan coğrafyadır. Bunun maskesi ise yeni dünya düzenidir. Bu vandallığı sorgulayan liderlerler ve ülkeler gönderilmek istenmektedir. Geldiğimiz bu noktada Türkiye geriye dönülemeyen bir noktadadır.

Elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden merhum Remzi hocamız derki; Vatan alalede bir toprak parçası değildir. müşterek tarih toplumları millet yapar. Toprak çiğnene çiğnene vatan olur. Bir toprağın coğrafyadan vatana yükselişi kaç milyon acıya mal olmuştur. Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiştir. Ogünden bu güne vatan tektir adı Türk'tür.

Kurtuluş Savaşı'nın en çetin anları devam ederken, Büyük Millet Meclisi'nin Kayseri'ye nakli konuşulduğu zaman, kürsüye çıkan Tunceli mebusunun buraya kaçmaya mı geldik sözleri, bizim nazarımızda hala geçerlidir. Hiçbir kuşatmaya eyvallah etmedik, hiçbir saldırıya boyun eğmedik. Bundan sonra da sadece rükuda eğiliriz.

Dün işgalciler denize süpürülmüştü, bugün de teröristler görüldükleri yerde gömülmektedir. Türk milleti terörürün belini kıracaklardır. Bu meselenin başka yolu yoktur. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, mücavir bölgelerde nifak örenler doğduklarına bin pişman olacakları gibi bedelini de ödeyeceklerdir.

"TERÖRÜN KAÇACAĞI YER KALMAMIŞTIR"

Hem yurtiçinde hem de yurdışında terörün kaçacığı yer kalmamıştır. İntikal sahaları kapatılmıştır. Pençe Kilit harekatıyla bayram temizliği yapılmaktadır. Bölücü terör örgütü psikolojik yıkım içerisindedir. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarıyla terör örgütünün hayat damarları kesilmiştir. Terör elebaşları nokta operasyonlarla imha edilmiştir. 17 Nisan 2022 tarihinde Pençe Kilit Harekatı başlatılmış ve sayıları 50'yi aşan terörist yok edilmiştir.

"YA LEŞLERİ SERİLECEK YA BAŞLARINA ÇUVAL GEÇİRİLECEK"

Allah nazarlardan saklasın TSK taktik anlamda destan yazmaktadır. İlki 2018 yılında devreye giren Pençe harekatlarının devamı olan Pençe Kilit harekatı terör örgütünü komaya sokmuştur. Duran Kalkan, operasyonların devam etmesi halinde savaşı şehirlere taşıyacağını iddia etmiştir. Bursa ve İstanbul'da yapılan hain saldırılar gerçekleştirilmiştir. İnanıyorum ki bu terörist Duran Kalkan'ın da sonu yakındır. Bunların ya leşleri yere serilecek, ya da kafasına çuval geçirip Türk adaletine teslim edilecektir. Türk milleti bu canileri affetmeyecektir. Pençe Kilit harekatında etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikliklerine baktığımızda 8 Ermeni, Alman, Fransız, İngiliz ve ABD'li olduğu görülmektedir. Terörle mücadele boynunda haç taşıyanlara karşı hilalin mücadelesidir. Terörle mücadele gazilerimizin, şehitlerimizin alacak davasıdır, karşı çıkanlar ise şeytanın yanındadır.

Kahraman toprağa düştü mü şehit, terörist toprağa düştü mü leş olur.

"KILIÇDAROĞLU HANGİ PROVOKASYONU YAPACAĞINI ŞAŞIRMIŞTIR"

Zillet ittifakı'nın terörle mücadelede bir destek mesajı paylaştığını gördünüz mü? Menfaat yaşamak, ahlak yaşatmak ister. Bu ikisi bir arada bulunamaz. Zillet ittifakı iyice yoldan çıkmış, istikametini şaşırmıştır. 3 kez toplanan partilerin ortak açıklamasında Türkiye'nin ortak çıkarı ile bağdaşan bir yer var mıdır? Bunlar kuldan utanmıyor bari Allah'tan korksunlar. Bu ittifak orakları sadece güçlendirilmiş parlamanter sistem ile avunuyorlar. Birbirine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar sonra dönüp gönüllerini almaya çalışıyorlar. Bunların dilinde şehitlerimiz yok, Türkiye'ye övgü yok. Yüzlerinde meymenet yok. Zillet ittifakını parlamenter sistem dolduruşuna getiren dış güçlerdir. Bizim medarı iftarımız, aziz milletimizdir, Zillet ittifakı Türkiye'nin tarafında değildir. Nerede duruyorlar artık bilmeyen kalmamıştır. Zillet ittifakının tarafı Türkiye'nin tahribidir. CHP Genel Başkanı ise hangi provasyonu yapacağını şaşırmıştır. Faturayı ödemezse elektriğinin kesileceğini ve bütün il teşklilatlarımıza birer kandil göndermesini talimat vermiştim. Huylu huyundan vazgeçmiyor.



Önemli olan sesi duyurmaktı, 1 hafta sonra faturayı ödeyeceğim diyor. 4 milyon hanenin elektirğinin kesildi iddiası yalandır. 278 bin abonenin elektriği kesilmiştir. Kılıçdaroğlu bilmelisin ki Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın. Kılıçdaroğlu'nun kafasının içi karanlık düşüncelerle doludur. Bu karanlığın müdafası Zillet ittifakı eliyle yapılmaktadır. MHP karanlık emellere surdur, kahramanca emellere uğurdur.

"DİASPORA AJANI"

HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi istenmiş. Çok şükür ki kabul edilmemiştir. Böyle birinin Meclis'te yer alması hepimiz için zuldür. Sözde soykırım iddiasının kanun olarak hazırlanması, Türkiye'yi töhmet altında bırakmak için yapılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi azılıkların meydan okuma yeri değildir. Tarihi hadiseler günlük politikanın oyuncağı haline getirilemez. 1915 olaylarının iç yüzünü saptırmak bir defa tarih suçudur, Türk milltine saygısızlıktır. Türkiye'nin soykırım yaptğını düşünen varsa, yeri TBMM değildir. HDP'nin bu skandal teklifine CHP'den cılız bir tepki gelmiştir. CHP'li bir milletvekili de sözde soykırım yalanının peşine takılmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu elektirikle ilgili konuştuğun kadar sözde soykırım ile ilgili ne zaman konuşacaksın. Babacan kanının gereğini yerine getirmiş, geçmişteki acıların sorumlusu biz değiliz demiştir. Anadolu insanları tabiri, köksüz ve kimliksiz bir tanımdır. Talat Paşa bizimdir, Enver Paşa bizimdir, Mustafa Kemal Paşa bizimdir. ABD Başkanı Biden'ın 2021 tarihinde olduğu gibi sözde soykırımdan bahsetmesi bizim için hukusuzdur.

19. yüzyıla kadar aramızda yaşayanların, dış güçlerin destekleriyle ecdadımıza ihanet etmesi sonucu tehcir kararı alınmıştır. Sözde Ermeni çetelesi tutanlara soruyorum, 500 bine yakın müslümanın öldürülmesine niye sessiz kalıyorusunuz. Karnı deşilerek öldürülen çocuklar için niye konuşmuyorsunuz.

Türkiye milli stratejisini kendi çizebilirse, ki bunu yapmaktadır, işte o zaman barış ve huzur gelecektir. Son bin yılda Türk devletleriyle yaşanmıştır, bugün gerçekleşmemesi için hiçbir sebep bulunmamaktadır.